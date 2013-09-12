Специалист по работе на бирже статей

Требуется SMM-специалист, который умеет: создавать интересный материал для публикации в социальных сетях. Это единственное и самое важное требование к соискателю. Не подходят: 1. Специалисты, предлагающие раскрутку, оферы, закупку рекламы и т.д. 2. Специалисты с почасовой оплатой 3. Специалисты, предлагающие выход ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На удаленную постоянную работу требуется помощник.
Обязанности: поиск статей в интернете по параметрам, работа с контрагентами, отчеты.
Занятость от 2 до 8 часов в день.
Можно совмещать с основной работой
Оплата — 30 рублей в час.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать красивую верстку порядка 17 статей на сайт (хтмл код)\встроенный редактор в самописной системе контента. - только картинки и красивый текст - блоки. сам шаблону сайта уже есть с хедером и футером. каждая статья около ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Здравствуйте. Периодически нужно подбирать красивые платные шаблоны (например здесь http://themeforest.net/) и картинки для сайтов по разным тематикам. Собирать все в единое целое (шаблон + иконки + картинки) для передачи верстальщику. Если вы умеете верстать - тогда ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо решить ряд задач, связанных с возобновлением работы сайта, а именно: 1) Редактирование наполнения 2) Контекстная реклама, вывод в топ в поисковых системах 3) Продвижение по соцсетям 4) Банерная реклама 5) Добавление рекламы и ее мониторинг на местных досках объявлений ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется на постоянную работу контент менеджер. Работа разноплановая: поиск исходников, публикация статей, поиск и публикация изображений, работа с планом статей. Объемы большие. Оплата за выполненный объем.Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть готовые тексты. Надо скопировать текст в карточку товара в системе управления сайтом в поле описание и добавить в этот текст название товара- 7-8 шт. Сохранить карточку товара. 160 товаров.- 1000 руб. стоимость одной карточки 6.25 ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужна помощь по добавлению сайтов в ГГЛ. Рассмотрю все предложения. Оплата по факту. Можно через Гаранта. Цена договорная. Пишите обсудим!Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Необходимо регистрироваться на форумах определенной тематики и создавать новую тему в соответствующем разделе. Если раздел не обнаружен, отправлять письмо администрации. Текст одинаковый, предоставляется. Просьба указывать цену за 1 регистрацию+пост и какое кол-во ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Требуется собрать данные по компаниям в яндекс и гугл карте Схема работы: -Мы даем вам список улиц в определенном городе,вам нужно зайти первоначально в гугл карту и ввести например " окна Москва улица ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо собрать 290 штук объявлений и занести их в таблицу. Характеристики объявлений: г. Уссурийск, объявления о продаже. Файл прикладываю. Срок 1 день. Оплата Webmoney. Цена 300 рублей.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад