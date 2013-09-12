Заверстать красиво статьи на сайт

Здравствуйте. Периодически нужно подбирать красивые платные шаблоны (например здесь http://themeforest.net/) и картинки для сайтов по разным тематикам. Собирать все в единое целое (шаблон + иконки + картинки) для передачи верстальщику. Если вы умеете верстать - тогда ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать красивую верстку порядка 17 статей на сайт (хтмл код)\встроенный редактор в самописной системе контента. - только картинки и красивый текст - блоки. сам шаблону сайта уже есть с хедером и футером.
каждая статья около 20к знаков. и порядка 15 картинок
необходимо копировать из файла и так же в тексте тезисно выделять какие-то ключевые вещи и добавлять картинки. т(порядка 5 тезисов на всю статью)
ничего сложно. просто умение копировать текст и вставлять красивые сочные картинки по теме (умение понимать что максимально точно соответсвует тексту.
необходимо указать
1)цена за размещение одной статьи.
2)срок на размещение одной статьи
3)срок на весь проект
4)релевантный опыт
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