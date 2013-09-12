Заверстать красиво статьи на сайт

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Необходимо сделать красивую верстку порядка 17 статей на сайт (хтмл код)\встроенный редактор в самописной системе контента. - только картинки и красивый текст - блоки. сам шаблону сайта уже есть с хедером и футером.

каждая статья около 20к знаков. и порядка 15 картинок

необходимо копировать из файла и так же в тексте тезисно выделять какие-то ключевые вещи и добавлять картинки. т(порядка 5 тезисов на всю статью)

ничего сложно. просто умение копировать текст и вставлять красивые сочные картинки по теме (умение понимать что максимально точно соответсвует тексту.

необходимо указать

1)цена за размещение одной статьи.

2)срок на размещение одной статьи

3)срок на весь проект

4)релевантный опыт

10 лет назад
Mr-invest
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
16 дней назад
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