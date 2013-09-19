Заполнить карточки товара

$50
Наполнение сайтовЗавершен11 заявок153 просмотра
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Есть готовые тексты. Надо скопировать текст в карточку товара в системе управления сайтом в поле описание и добавить в этот текст название товара- 7-8 шт. Сохранить карточку товара.

160 товаров.- 1000 руб. стоимость одной карточки 6.25 руб.

10 лет назад
alecomp
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
vinser85
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$25
1 день
Задание выполнено точно в срок без нареканий.
Хороший заказчик, четкое ТЗ, рекомендую..
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