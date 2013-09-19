Заполнить карточки товара

Требуется человек, для наполнения сайта. Процедура следующая: Наш сотрудник заливает в группу на фейсбуке фото. Ваша задача- этот же материал размещать на сайте. Для этого необходимо в ручную создавать миниатюру одной из фотографий и заливать на фтп ...