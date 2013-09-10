Контент для сайта

bezlda.com.ua

Необходимо написать уникальные тексты для:

1. 2000-3000 для главной+картинки; -предоставлю краткое т.з.;

2. по 3000 для "как работает"+картинки:

http://bezlda.com.ua/kak-rabotaet-sistema-snegotayaniya/

http://bezlda.com.ua/kak-rabotaet-sistema-antiobledeneniya/

3.Написать 5 новостей по 1000-2000+картинки; информацию можно брать на сайтах поставщиков - предоставлю ссылки;

4.Заполнить "Примеры работ"; - необходимо по интернету собрать картинки данной тематики и сделать к ним подпись - что это за объект и какая компания его выполнила - 24шт.

Все тексты и примеры работ на сайт добавите самостоятельно. Админка Wordpress. Предоставим доступ.

Обязательно указывайте сроки и сумму!