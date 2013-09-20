Добавить товары в интернет-магазин на Shopcms

Наполнение сайтовЗавершен22 заявки264 просмотра
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Нужно добавить товары в интернет-магазин на shopcms. Работа для тех кто знает движок Shopcms!

Нужно добавить позиции в каталог.

Добавлять очень просто, название товара + 1 картинка + цена + артикул + копипаст описание.

Копировать нужно с другого сайта. На 1 позицию 2 мин максимум...

Примерно 500 товаров. Пишите цену за 1товар и сроки.

Оплата Яндекс-деньгами.

10 лет назад
boshamedia
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
elis7788
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Быстро, без ошибок, без лишних вопросов. Рекомендую. Спасибо.
Хороший, лояльный заказчик и просто приятный в общении человек. Задачи поставил четко, на возникшие вопросы отвечал терпеливо и по существу. Работу принял и сразу же оплатил. Десятка ему с плюсом!
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