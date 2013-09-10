Добавить контент на сайт JOOmla

Добрый день. Требуется наполнение объявлениями портала недвижимости 1500 объявлений по 2 р за 1шт, объявления берутся с с других сайтов и досок объявлений ( список предоставлю) Список заполнения пунктов в фото. +1-4 фотографий. Перед тем как откликнуться, ...