Контент-менеджер

Наполнение сайтовЗакрыт12 заявок387 просмотров
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Требуется редактитование/написание нового описания на сайт. На постояной основе размещение новостей 3-7 в неделю. http://streetretail.kh.ua/

10 лет назад
KitUk
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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