Контент-менеджер (WP) на постоянку

Требуется контент-менеджер по наполнению сайта CMS-bitrix, уникальные статьи на главной странице, в разделах и подразделах, наполнение товаром и описание к нему, а также фотографии.Оптимизация сайта под поисковики( семантическое ядро сайта).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен контент-менеджер («публикатор, постер») для публикации материалов на сайте строительной тематики. Постоянная работа.
Работа производится через автоматизированный интерфейс.
Подробнейшая пошаговая инструкция в PDF приложена к заданию.
Оплата: 50 рублей за каждую опубликованную статью. Минимальная сумма выплаты – 1500 рублей, вывод з/п возможен два раза в месяц (WMR, WMZ)
Требования к соискателям:
- опыт работы с Wordpress – публикация материалов, работа с плагинами и дополнительными полями, картинками
- умение искать картинки в зарубежном интернете и обрабатывать (оптимизировать их) для публикации на сайте (подробности в инструкции)
- умение искать видео-материалы на youtube
- понимание, что такое чистый HTML-код
- грамотный русский язык и навыки «писательства» (ничего сложного – описание для видео + картинок)
- умение ЧЕТКО следовать инструкции:)
- Похожие заказы
- $1000Наполнение сайтов36 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Цель: Работа над разделом женского сайта. Требования в порядке убывания значимости: - Знание данной тематики, чтобы уметь различать достоверную информацию от взятой "из головы“. - Нацеленность на долгосрочное сотрудничество. Те, кому нужна работа на неделю, две или месяц ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется разместить объявление о компании о поиске партнеров по бизнесу на тематических досках и ресурсахНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Требуется контент-менеджер в новый, быстро развивающийся проект HauteHipsters.com. Обязанности: - наполнение каталога товарами через ссылки на сторонние интернет-магазины (с переводом на русский и без) - ведение базы данных товаров, хранение информации с изображениями Требования: - английский на уровне грамотного ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день. Нужно наполнить 3 раздела сайта Сайт на wordpress Суть наполнения - содрать с сайта с некоторыми изменениями. - Картинка - Немного текста - Код с ютуба Смотрите, нужно с сайта http://www.imperiaprazdnika.com.ua/stars.php скопировать 3 раздела. в сайт http://worldevent.com.ua/category/zvezdy/ Укр., Росс., Зарубежные ...Завершен10 лет назад
- $25
Имеется сайт с школьными презентациями, нужно заполнить новые рубрики (презентации по русскому языку). От вас требуется поиск презентаций в интернете и размещение презентации на сайте (сделать скриншот первого слайда презентации, разместить его на страничке и ...Завершен10 лет назад
Создать наполнение сайта http://turtrans.net.ua Пример наполнения представлен на стране Австрія и горда Відень. А также готелей города Відень. Вся информация предоставляется по ссылкам с интернета. Жду Ваших предложений. P.S. СМС Joomla 2.5Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
На сайт с поздравительной тематикой требуеться человек который будет добавлять поздравления из интернета (список от куда добавлять я предоставлю), работа чисто копировать вставить текст в нужную категорию сможет каждый (смс сайта DLE), Добавлять поздравления нужно ...Завершен10 лет назад
Нужно разместить товары на сайт fitmark.ru данные для админки и остальная информация после подтверждения заявкиНаполнение сайтов21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Здравствуйте! Необходимо быстрои оперативно за 1-2 дня наполнить сайт контентом.Картинки, описания. Вам дается доступ к анкете, Вы выбираете данные, заполняете. Сайт-одностраничник сделан на конструкторе. Особых знаний не нужно, верстать ничего не надо.Просто заполняете данные их анкеты. ...Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт10 лет назад