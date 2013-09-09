Наполнить 3 раздела на wordpress

$50
Наполнение сайтовЗавершен11 заявок199 просмотров
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Добрый день.

Нужно наполнить 3 раздела сайта

Сайт на wordpress

Суть наполнения - содрать с сайта с некоторыми изменениями.

- Картинка

- Немного текста

- Код с ютуба

Смотрите, нужно с сайта http://www.imperiaprazdnika.com.ua/stars.php

скопировать 3 раздела. в сайт http://worldevent.com.ua/category/zvezdy/

Укр., Росс., Зарубежные звезды.

На текущее время укр. звезды наполнены немного, нужно продолжить.

По наполнению, то вот так выглядят внутри

http://clip2net.com/s/5iuej4

вот собственно и всё то, что нужно наполнить.

только единственный ньюанс, картинку нужно любую другую с google, а не с того сайта

сроки — 1 день. За сегодня нужно сделать

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Lepsenko
Алексей 
32 годаУкраина
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Оксана 
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