Наполнить 3 раздела на wordpress

Требуется контент-менеджер по наполнению сайта CMS-bitrix, уникальные статьи на главной странице, в разделах и подразделах, наполнение товаром и описание к нему, а также фотографии.Оптимизация сайта под поисковики( семантическое ядро сайта).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно наполнить 3 раздела сайта
Сайт на wordpress
Суть наполнения - содрать с сайта с некоторыми изменениями.
- Картинка
- Немного текста
- Код с ютуба
Смотрите, нужно с сайта http://www.imperiaprazdnika.com.ua/stars.php
скопировать 3 раздела. в сайт http://worldevent.com.ua/category/zvezdy/
Укр., Росс., Зарубежные звезды.
На текущее время укр. звезды наполнены немного, нужно продолжить.
По наполнению, то вот так выглядят внутри
вот собственно и всё то, что нужно наполнить.
только единственный ньюанс, картинку нужно любую другую с google, а не с того сайта
сроки — 1 день. За сегодня нужно сделать
Интересуют фрилансеры с опытом наполнения на wordpress
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