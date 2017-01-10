Направления моей деятельности:

1. Наполнение сайтов, интернет-магазинов контентом, готовыми статьями и другой различной информацией.

Есть опыт работы контент-менеджером. Работаю с различными группами товаров - бытовая техника, сантехника, мужская и женская одежда, детские товары (игрушки, одежда), парфюмерия, косметика, различный инструмент, инвентарь, недвижимость (дома, квартиры, офисы) и прочее.

2. Работа с форумами различной тематики (наполнение, оживление, имитация живого общения).

3. Написание отзывов, комментариев, описаний товаров для различных интернет-магазинов, сайтов.

3. Размещение обьявлений, ведение блогов.

Работаю с системами управления: 1С-Битрикс, WebAsyst, OpenCart, WordPress, Joomla (компоненты Virtuemart, Zoo, JoomShopping), HostCMS, Amiro.CMS, SIMPLA CMS, PHPShop, Magento и многие другие.

С удовольствием берусь за любую работу, так как всегда интересно приобрести новый опыт и знания.

Дополнительная информация:

Свободно владею персональным компьютером. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Excel отлично.

Языки – украинский, русский , английский (удовлетворительно).

Оплата - Webmoney, Приват, системы денежных переводов.

Контактные данные: [email protected], скайп oksanav1981

На связи нахожусь почти круглосуточно.