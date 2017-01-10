kpacoma81

Оксана kpacoma81

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Направления моей деятельности:

1. Наполнение сайтов, интернет-магазинов контентом, готовыми статьями и другой различной информацией.

Есть опыт работы контент-менеджером. Работаю с различными группами товаров - бытовая техника, сантехника, мужская и женская одежда, детские товары (игрушки, одежда), парфюмерия, косметика, различный инструмент, инвентарь, недвижимость (дома, квартиры, офисы) и прочее.

2. Работа с форумами различной тематики (наполнение, оживление, имитация живого общения).

3. Написание отзывов, комментариев, описаний товаров для различных интернет-магазинов, сайтов.

3. Размещение обьявлений, ведение блогов.

Работаю с системами управления: 1С-Битрикс, WebAsyst, OpenCart, WordPress, Joomla (компоненты Virtuemart, Zoo, JoomShopping), HostCMS, Amiro.CMS, SIMPLA CMS, PHPShop, Magento и многие другие. 

С удовольствием берусь за любую работу, так как всегда интересно приобрести новый опыт и знания.

Дополнительная информация:

Свободно владею персональным компьютером. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Excel отлично.

Языки – украинский, русский , английский (удовлетворительно).

Оплата - Webmoney, Приват, системы денежных переводов.

Контактные данные: [email protected], скайп oksanav1981

На связи нахожусь почти круглосуточно.

Отзывы заказчиков

faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Разместить на сайте 20 товаров
Opencart
все отлично!
Была рада сотрудничеству!
Ответный отзыв
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Добавление описаний к товарам
Оксана выполнила все в срок, качество достойное - рекомендую
Заказчиком довольна! Рекомендую! Готова продолжить сотрудничество!
Ответный отзыв
bosanogka
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Добавление товара на Opencart
Opencart
Все выполнено качественно и в срок (даже быстрее чем это было необходимо). Очень советую. Было приятно вместе работать. Обязательно буду обращаться еще.
Полностью довольна заказчиком. Грамотно составленное задание и мгновенная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
vakeks2
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Наполнить сайт товарами.
Все сделано, большое спасибо!
Спасибо за сотрудничество! Все ок.
Ответный отзыв
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Заполнить каталог интернет-магазина
Joomla
Всё реализовано в сжатые сроки и по разумной цене! Сотрудничеством всецело довольны)
Заказчиком довольна. Приятно иметь дело с ответственным и вежливым человеком. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
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Наполнение сайтов
25 отзывов(-1)
$1/час
от $1от 1 дня
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