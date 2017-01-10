Необходимо заполнить каталог интернет-магазина на Joomla.

Берем товары с "сайта-донора" и добавляем их на новый сайт. Всего пока порядка 45 позиций. Каждая позиция имеет описание с характеристиками, фотографии (не одна фотка), цену. В некоторых случаях могут быть цвета или доп комплектация.

Просьба написать стоимость за одну позицию при таком раскладе.

Оплата wmr, ЯД либо qiwi.