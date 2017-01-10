Необходимо наполнение и.магазинов различных тематик. Сайты созданы на Joomla3, магазины на virtuemart3. Данные для наполнения имеются в различных видах(что-то берется с оф.сайтов поставщиков, что-то с pdf и xls каталогов, что-то с сайтов ...
Заполнить каталог интернет-магазина
Необходимо заполнить каталог интернет-магазина на Joomla.
Берем товары с "сайта-донора" и добавляем их на новый сайт. Всего пока порядка 45 позиций. Каждая позиция имеет описание с характеристиками, фотографии (не одна фотка), цену. В некоторых случаях могут быть цвета или доп комплектация.
Просьба написать стоимость за одну позицию при таком раскладе.
Оплата wmr, ЯД либо qiwi.
Выбранный исполнитель
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