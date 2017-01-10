Заполнить каталог интернет-магазина

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Завершен23 заявки232 просмотра

Необходимо заполнить каталог интернет-магазина на Joomla. 

Берем товары с "сайта-донора" и добавляем их на новый сайт. Всего пока порядка 45 позиций. Каждая позиция имеет описание с характеристиками, фотографии (не одна фотка), цену. В некоторых случаях могут быть цвета или доп комплектация. 

Просьба написать стоимость за одну позицию при таком раскладе. 

Оплата wmr, ЯД либо qiwi.

Joomla
8 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kpacoma81
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$2
2 дня
Всё реализовано в сжатые сроки и по разумной цене! Сотрудничеством всецело довольны)
Заказчиком довольна. Приятно иметь дело с ответственным и вежливым человеком. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

kpacoma81
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад