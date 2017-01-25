Наполнение и.магазинов на Virtuemart, Joomla.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен11 заявок226 просмотров

Необходимо наполнение и.магазинов различных тематик.

Сайты созданы на Joomla3, магазины на virtuemart3. 

Данные для наполнения имеются в различных видах(что-то берется с оф.сайтов поставщиков, что-то с pdf и xls каталогов, что-то с сайтов конкурентов, и т.п...)

Ищу ответственного исполнителя, кто хорошо знаком с данным видом магазинов(вероятно кто-то пользовался в нем системой

импорта-экспорта товаров через *.csv/*.xml) и кто наполнял параметры(дополнительные поля) в товарах или знает как они работают.

Joomla
8 лет назад
butos
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Zoloch
Елена 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
8 лет назад
$10
2 дня
Быстрое выполнение задачи, все работы проведены в соответствии с ТЗ с первого раза - ничего не переделывалось и не корректировалось, постоянно на связи, хорошая ценовая политика, обладает отличным качеством - продумывает свои действия наперед. Рекомендую и сам не раз еще обращусь!
Замечательный заказчик. Приятно работать. Все четко и понятно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Zoloch
Елена 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
8 лет назад