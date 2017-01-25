Наполнение и.магазинов на Virtuemart, Joomla.

Необходимо наполнение и.магазинов различных тематик.

Сайты созданы на Joomla3, магазины на virtuemart3.

Данные для наполнения имеются в различных видах(что-то берется с оф.сайтов поставщиков, что-то с pdf и xls каталогов, что-то с сайтов конкурентов, и т.п...)

Ищу ответственного исполнителя, кто хорошо знаком с данным видом магазинов(вероятно кто-то пользовался в нем системой

импорта-экспорта товаров через *.csv/*.xml) и кто наполнял параметры(дополнительные поля) в товарах или знает как они работают.