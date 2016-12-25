Требуется оформить контент фотками, картинками и видео

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок198 просмотров

Картинки должны соответствовать тексту. Предпочтение отдавать поясняющим картинкам, а не разбавочным. Ширина картинок 660 пикс по высоте не больше 450. Видео с Ютуба в виде ссылки с шириной также 660 пикс.

8 лет назад
eovoronin
Евгений 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров