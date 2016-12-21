Задача: 1. Подобрать список площадок, где будем размещать отзывы - предоставить список на согласование 2. Написать отзывы, разместить на сайтах Пока для теста делаем 20 отзывов.
Требуются статьи на сайт развлекательной тематики
Нужны публикации на сайт развлекательной тематики (смешные картинки, шутки, приколы, интересные статьи и т.п.).
Типы статей:
*Размер статьи 3-4 абзаца и пара картинок "в тему". Оплата 60р за статью.
*15 картинок (без чужих водяных знаков). Оплата 40р за статью. (картинки не должны повторяться с теми что уже есть на сайте)
Статьи с уникальностью выше 80%. Если это текстовые статьи то уникальность можно проверить по адвего или текст ру. Если это картинки, то расскажу и покажу как её сделать уникальной для поисковых систем.
Бюджет пока запланирован на статьи (10 000р).
Пример и содержание публикаций можно посмотреть на сайте bitrafmix.com
Сайт имеет русскую и английскую версии, и каждая статья, в идеале, будет иметь русскую и английскую версии. Переводить могу сам, или отдать эту работу исполнителю по договорённости (при достаточной компетентности в знании языка).
Публикация и редактирование осуществляется через админку редактора. В админке имеется текстовый редактор, с интерфейсом как у стандартного word'a. Там же загружаются картинки. Знаний html и прочего не требуется. Справится даже школьник.
Оплату могу делать по факту размещённых статей.
Жду ваших предложений тут или в контактах на сайте.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день Мы хотим наполнить интернет-магазин товарами: характеристики, изображение, название Порядка 500 SKU. Пишите ваши сроки и цену. Спасибо!Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Осуществить рекламную смс рассылку по Казани.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $1
Ищу качественного менеджера проекта на длительный срок. Тест: 1 статья с оплатой 50р. Бюджет запланирован на публикацию более 100 статей. И дальше больше. Буду рад плодотворному сотрудничеству! ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1
Ищу качественного контент-менеджера на длительный срок. Тест: 1 статья с оплатой 50р. Бюджет запланирован на публикацию более 100 статей. И дальше больше. Буду рад плодотворному сотрудничеству! ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно добавить контент на сайт на вордпрессе- оставляйте ваши контактыНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Требуется наполнение интернет-магазина рукодельного творчества. Всего к наполнению на данный момент есть 250 товаров. В дальнейшем возможно будет расширение ассортимента. Поля которые нужны к заполнению: 1) Название 2) Описание ...Наполнение сайтов52 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно наполнить сайт контентом, всего около 100 позиций. Содержимое каждой позиции: 4-5 абзацев текста 1 таблица Система управления сайтом - drupal Исходный текст в PDF, в буфер копируется ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Заполнить 394 описание категорий и 556 городов (фото в приложении)Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад