Требуются статьи на сайт развлекательной тематики

Нужны публикации на сайт развлекательной тематики (смешные картинки, шутки, приколы, интересные статьи и т.п.).

Типы статей:

*Размер статьи 3-4 абзаца и пара картинок "в тему". Оплата 60р за статью.

*15 картинок (без чужих водяных знаков). Оплата 40р за статью. (картинки не должны повторяться с теми что уже есть на сайте)

Статьи с уникальностью выше 80%. Если это текстовые статьи то уникальность можно проверить по адвего или текст ру. Если это картинки, то расскажу и покажу как её сделать уникальной для поисковых систем.

Бюджет пока запланирован на статьи (10 000р).

Пример и содержание публикаций можно посмотреть на сайте bitrafmix.com

Сайт имеет русскую и английскую версии, и каждая статья, в идеале, будет иметь русскую и английскую версии. Переводить могу сам, или отдать эту работу исполнителю по договорённости (при достаточной компетентности в знании языка).

Публикация и редактирование осуществляется через админку редактора. В админке имеется текстовый редактор, с интерфейсом как у стандартного word'a. Там же загружаются картинки. Знаний html и прочего не требуется. Справится даже школьник.

Оплату могу делать по факту размещённых статей.

Жду ваших предложений тут или в контактах на сайте.