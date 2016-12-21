Нужно добавить контент на сайт на вордпрессе

Всем привет. Необходим человек, который сможет заниматься добавлением приложений на специализированные сайты маркеты. Приложения на разных языках и из разных категорий, которые скорее всего соответствуют категориям сайтов, поэтому проблем возникнуть не должно. Уникальность описаний лучше всего ...