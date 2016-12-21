Ищем контент-менеджера с базовым знанием html для выполнения разовых работ по наполнению нескольких сайтов. Сайты на 4х админках: bitrix, wordpress, opencart, самописка. Типы задач, которые нужно сделать: 1. Разместить метатеги. ...
Нужно добавить контент на сайт на вордпрессе
Нужно добавить контент на сайт на вордпрессе- оставляйте ваши контакты
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