Наполнить сайт контентом

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Закрыт17 заявок238 просмотров

Нужно наполнить сайт контентом, всего около 100 позиций. 

Содержимое каждой позиции:

4-5 абзацев текста

1 таблица

Система управления сайтом  - drupal

Исходный текст в PDF, в буфер копируется 

Требования:

внимательность, грамотность, знание основ html (теги table, td, tr)

Сроки:

Нужно достаточно оперативно (2-5 дней)

Обращайтесь, в личку скину подробное описание и пример

DrupalHTML
8 лет назад
sd
41 год
21 год в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров