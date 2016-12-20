Контент менеджер для публикации статей на ВК и ФБ

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Закрыт10 заявок187 просмотров

Нужно опубликовать 10 статей на ФБ

И 10 статей на ВК в Вики разметки

Статьи готовы, дизайны готовы. Нужно взять и сделать.

Цена и сроки.

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров