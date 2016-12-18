Контент-менеджмент. Разместить на сайте 15 веб-страниц. CMS MODx

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки186 просмотров

Добрый день, есть задача по размещению на сайте lingvotech.com 15 текстовых веб-страниц.

Вот задание: https://docs.google.com/document/d/13xh-cwI96qmetvpplLhELgidUIqkDZzC6bpWmJGA9Xw/edit

150 рублей, оплата по факту выполнения на вебмани, яд, киви, карточку или золотая корона

Прошу для оперативности оставлять скайп 

MODX
8 лет назад
a456
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров