Необходимо произвести регистрацию аккаунтов на 50 форумах (1 аккаунт на 1 форуме), заполнить профиль и разместить 2 осмысленных поста на форуме вступив в разговор. Например, можно написать что-то интересное, задать вопрос в существующем ...
Контент-менеджмент. Разместить на сайте 15 веб-страниц. CMS MODx
Добрый день, есть задача по размещению на сайте lingvotech.com 15 текстовых веб-страниц.
Вот задание: https://docs.google.com/document/d/13xh-cwI96qmetvpplLhELgidUIqkDZzC6bpWmJGA9Xw/edit
150 рублей, оплата по факту выполнения на вебмани, яд, киви, карточку или золотая корона
Прошу для оперативности оставлять скайп
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