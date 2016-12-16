Разместить 10 отзывов на otzovik и irecommend

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок247 просмотров

Нужно  разместить по 5 отзывов на двух сайтах(otzovik и irecommend) с разных аккаунтов по одному продукту.

Итого 10 отзывов и 10 аккаунтов на отзовиках.

Пишите сроки и цены за 10 отзывов.

8 лет назад
MafiyaRU
Арсений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров