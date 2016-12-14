Наполнение сайта на Вордпрес

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Закрыт12 заявок188 просмотров

Нужно заполнить около 200 товаров на сайт вордпрес 

Все картинки и описание можно взять от сюда http://formako.ru/catalog/poliuretanovye-formy-dlya-3d-paneley-dlya-gipsa-i-betona/30/

вот наш сайт http://decoreo.ru/product-category/3d-paneli/

Пишите свои  цены и сроки на этот объем работ 

WordPress
8 лет назад
romanislanov
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров