Работа с сайтом на Joomla!

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка109 просмотров

Необходимо знание html - наполнить несколько страниц, добавить фото. Возможно продолжение работы по другим проектам. Сделать сейчас.

HTMLJoomla
8 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров