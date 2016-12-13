Суть такая. Есть старая копия сайта на ЦЗ и новая, которая пересобирается. Нужно пересоздать меню, часть страниц с контентом перенести и контактные формы.
Контент-менеджер
Требуется контент-менеджер для наполнения информационных проектов. Работа полного цикла (заказ+публикация)
Оплата сдельная, в среднем получается 120р за 1 оформленную статью, средний объём статьи - 8000 символов.
Необходимый объём работы: 150 статей в месяц.
На одну статью у опытного контент-менеджера уходит 30 минут. Т.е. если брать из расчета 22 рабочих дня в месяц, то занятость в день - 3-4 часа.
Соответственно, заработок: 18 000 рублей.
Если сможете публиковать и зарабатывать больше - предоставлю такую возможность.
Чтобы получить работу, вам будет необходимо пройти небольшое обучение, которое занимает неделю (1–3 дня обучение + до 5 дней на тестовые записи и исправление ошибок). Данное обучение позволит вам повысить ваш уровень, как контент-менеджера. Обучение бесплатное.
Предпочтение отдается кандидатом с опытом. Можете присылать заявки с примерами работ.
Требования к контент-менеджеру:
- Опыт работы с контентными проектами;
- Грамотный русский язык;
- Базовые знания HTML (знание тэгов);
- Умение работать с CMS WordPress (!);
- Навыки работы с Word, Excel;
- Базовые знания в SEO (оптимизация, мета-теги, перелинковка);
- Поиск подходящих качественных фотографий;
- Обучаемость, желание развиваться и зарабатывать;
- Ответственность и усидчивость.
Задачи:
1. Заказ текстов на бирже (etxt) и проверка
2. Форматирование текстов, читабельное оформление.
3. Работа с медиа-файлами: поиск и подготовка картинок/видео.
4. Оптимизация и публикация статьи.
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