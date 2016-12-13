Требуется контент-менеджер для наполнения информационных проектов. Работа полного цикла (заказ+публикация)

Оплата сдельная, в среднем получается 120р за 1 оформленную статью, средний объём статьи - 8000 символов.

Необходимый объём работы: 150 статей в месяц.

На одну статью у опытного контент-менеджера уходит 30 минут. Т.е. если брать из расчета 22 рабочих дня в месяц, то занятость в день - 3-4 часа.

Соответственно, заработок: 18 000 рублей.

Если сможете публиковать и зарабатывать больше - предоставлю такую возможность.

Чтобы получить работу, вам будет необходимо пройти небольшое обучение, которое занимает неделю (1–3 дня обучение + до 5 дней на тестовые записи и исправление ошибок). Данное обучение позволит вам повысить ваш уровень, как контент-менеджера. Обучение бесплатное.

Предпочтение отдается кандидатом с опытом. Можете присылать заявки с примерами работ.

Требования к контент-менеджеру:

- Опыт работы с контентными проектами;

- Грамотный русский язык;

- Базовые знания HTML (знание тэгов);

- Умение работать с CMS WordPress (!);

- Навыки работы с Word, Excel;

- Базовые знания в SEO (оптимизация, мета-теги, перелинковка);

- Поиск подходящих качественных фотографий;

- Обучаемость, желание развиваться и зарабатывать;

- Ответственность и усидчивость.

Задачи:

1. Заказ текстов на бирже (etxt) и проверка

2. Форматирование текстов, читабельное оформление.

3. Работа с медиа-файлами: поиск и подготовка картинок/видео.

4. Оптимизация и публикация статьи.