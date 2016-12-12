Требуется контент-менеджер для наполнения сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт36 заявок476 просмотров

Требуется контент-менеджер для наполнения сайта, размещения объявлений и статей.

Требования: Уверенный пользователь ПК, девушка, из Украины

График работы – свободный.

Работа – не выходя из дома. ТОЛЬКО в Интернете.

Строгая отчетность, четкие задания.

Подробнейшие пошаговые наглядные текстовые и видео инструкции. 

Зарплата почасовая 25 грн/час.

Оплата электронными деньгами или на карту приватбанка.

Работа долгосрочная.

8 лет назад
qalogic
Ирина 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад

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