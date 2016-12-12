1. Поиск каналов и составления списка YouTube каналов - 1000 шт (по легким критериям) 2. Отправка предложений блоггерами и торг по ценам для размещения рекламных материалов 3. Проработка 10-15 кратких сценариев для роликов ...
Требуется контент-менеджер для наполнения сайта
Требуется контент-менеджер для наполнения сайта, размещения объявлений и статей.
Требования: Уверенный пользователь ПК, девушка, из Украины
График работы – свободный.
Работа – не выходя из дома. ТОЛЬКО в Интернете.
Строгая отчетность, четкие задания.
Подробнейшие пошаговые наглядные текстовые и видео инструкции.
Зарплата почасовая 25 грн/час.
Оплата электронными деньгами или на карту приватбанка.
Работа долгосрочная.
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