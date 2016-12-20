Добавление фото и видео к готовым статьям на информационном сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок224 просмотра

Необходимо оформить готовые статьи на информационном сайте (тематика - Строительство). CMS Wordpress.

Требования к оформлению:

1. Не менее 1 фото на 1000 знаков (не менее 1 фото на экран)

2. Не менее 1 видео на страницу (лучше 2-3)

Требования к фото:

1. Размер изображения 1000х500 пикселей

2. Фото необходимо оптимизировать для просмотра в инете (JPEG high, optimized, quality: 60-70).

3. Конечное изображение должно быть в виде коллажа из 2-х фотографий 500х500 (примеры в аттаче). Есть вопросы - задавайте сразу.

4. Наименование файла на латинице, строго строчными символами, вместо пробела символ "-" (минус). Наименование должно содержать осмысленное словосочетание того, что изображено.

5. Атрибут alt и "Подпись к изображению" также должны содержать осмысленное словосочетание того, что изображено, но уже кириллицей.

Требования к видео:

1. Стандартное видео с ютуба по теме статьи

2. Вставляется в статью в виде ссылки HTML

Для информации: Статьи в среднем на 7-8 тыс.знаков. Количество статей - 10 шт. Если качество оформления будет отличным - будут еще статьи. 

Схема работы: Для теста предоставляем доступ к одной статье - оформляете - если все ок, работаем дальше, если нет - оплачиваем за одну статью и ищем следующего исполнителя.

HTMLWordPress
8 лет назад
beb75
49 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

stokratt
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$10
5 дней
Работа выполнена качественно и в срок (даже раньше оговоренных сроков), согласно тех.заданию. Специалист адекватно реагирует на небольшие просьбы по доработкам, не оговоренным в ТЗ. Спасибо!
Отличный заказчик, приятно работать! Спасибо Евгению за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!

Заявки фрилансеров

stokratt
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад