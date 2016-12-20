Суть такая. Есть старая копия сайта на ЦЗ и новая, которая пересобирается. Нужно пересоздать меню, часть страниц с контентом перенести и контактные формы.
Добавление фото и видео к готовым статьям на информационном сайте
Необходимо оформить готовые статьи на информационном сайте (тематика - Строительство). CMS Wordpress.
Требования к оформлению:
1. Не менее 1 фото на 1000 знаков (не менее 1 фото на экран)
2. Не менее 1 видео на страницу (лучше 2-3)
Требования к фото:
1. Размер изображения 1000х500 пикселей
2. Фото необходимо оптимизировать для просмотра в инете (JPEG high, optimized, quality: 60-70).
3. Конечное изображение должно быть в виде коллажа из 2-х фотографий 500х500 (примеры в аттаче). Есть вопросы - задавайте сразу.
4. Наименование файла на латинице, строго строчными символами, вместо пробела символ "-" (минус). Наименование должно содержать осмысленное словосочетание того, что изображено.
5. Атрибут alt и "Подпись к изображению" также должны содержать осмысленное словосочетание того, что изображено, но уже кириллицей.
Требования к видео:
1. Стандартное видео с ютуба по теме статьи
2. Вставляется в статью в виде ссылки HTML
Для информации: Статьи в среднем на 7-8 тыс.знаков. Количество статей - 10 шт. Если качество оформления будет отличным - будут еще статьи.
Схема работы: Для теста предоставляем доступ к одной статье - оформляете - если все ок, работаем дальше, если нет - оплачиваем за одну статью и ищем следующего исполнителя.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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