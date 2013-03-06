stokratt

Михаил Новицкий stokratt

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Project Managment. Поделюсь с Вами своим опытом и усвою новый.

- Системное администрирование

- информационное наполнение страниц сайта

- работа с изображениями;

- IT специалист (железо + ПО);

- администрирование сайтов и групп в соц.сетях;

- html, joomla, WordPress;

- администрирование сайтов;

- Тестирование, автотесты, написание фреймворка для автотестирования

- Project Managment

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

beb75
49 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Оформление готовых статей на информационном сайте
WordPress
Отлично выполненная работа с соблюдением сроков и всех требований ТЗ. Спасибо!
Приятно общаться и сотрудничать, четкое ТЗ, оплата без проблем! Отличный заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв
angel_10144
Анджела 
33 года
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Уникализировать картинки
Очень дешево выполнил задание и быстро! Договорились на постоянное сотрудничество, так как выполняет качественно и дешево! Рекомендую!
Отличный заказчик! Приятно иметь дело. Всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
beb75
49 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Добавление фото и видео к готовым статьям на информационном сайте
HTMLWordPress
Работа выполнена качественно и в срок (даже раньше оговоренных сроков), согласно тех.заданию. Специалист адекватно реагирует на небольшие просьбы по доработкам, не оговоренным в ТЗ. Спасибо!
Отличный заказчик, приятно работать! Спасибо Евгению за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!
Ответный отзыв
gsar_skyes
Филипп 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Срочное задание для контент-менеджера
Молодец. всё быстро и качественно.
Отличный заказчик! Приятно иметь дело. Рекомендую.
Ответный отзыв
korifey
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Наполнение каталога
Михаил ответственный и аккуратный исполнитель. Сотрудничеством доволен!
Приятно общаться и сотрудничать, четкое ТЗ, оплата без проблем! Отличный заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов