Project Managment. Поделюсь с Вами своим опытом и усвою новый.
- Системное администрирование
- информационное наполнение страниц сайта
- работа с изображениями;
- IT специалист (железо + ПО);
- администрирование сайтов и групп в соц.сетях;
- html, joomla, WordPress;
- администрирование сайтов;
- Тестирование, автотесты, написание фреймворка для автотестирования
- Project Managment
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Отлично выполненная работа с соблюдением сроков и всех требований ТЗ. Спасибо!
Ответный отзыв
Приятно общаться и сотрудничать, четкое ТЗ, оплата без проблем! Отличный заказчик! Рекомендую!
$10
10 баллов
8 лет назад
Очень дешево выполнил задание и быстро! Договорились на постоянное сотрудничество, так как выполняет качественно и дешево! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Приятно иметь дело. Всегда на связи. Рекомендую.
$10
10 баллов
8 лет назад
HTMLWordPress
Работа выполнена качественно и в срок (даже раньше оговоренных сроков), согласно тех.заданию. Специалист адекватно реагирует на небольшие просьбы по доработкам, не оговоренным в ТЗ. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятно работать! Спасибо Евгению за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!
$15
10 баллов
12 лет назад
Молодец. всё быстро и качественно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Приятно иметь дело. Рекомендую.
$30
10 баллов
12 лет назад
Михаил ответственный и аккуратный исполнитель. Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
Приятно общаться и сотрудничать, четкое ТЗ, оплата без проблем! Отличный заказчик! Рекомендую!