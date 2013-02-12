Общение на тематических форумах

$250
Наполнение сайтовЗавершен2 заявки223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек, который будет писать посты на форумах. Тематика казино, покер.

Список форумов есть, аккаунты уже зарегистрированы, необходимо их прокачать.

Размещение от 50 постов в день.

Средний объем поста 100-150 символов.

Требования к постам на форумах: уникальность, минимальный объем постов 100 символов (без пробелов), тематичность и актуальность поста (сообщения должны строго соответствовать теме, в которую добавляется пост). Разделы флудилка, курилка, спамилка и другие разделы, где ведется общение на общие отвлеченные темы, заполнению не подлежат. Постинг должен осуществляться только в тематические разделы форума. Достойный уровень грамотности постов. Логичность постов в теме и текста поста, как такового.

Язык — русский

Обеспечу консультации, помощь, все что потребуется для эффективной работы.

Цена за 1 пост 5 рублей

Бюджет проекта до 7500 рублей

Возможна ежедневная оплата!

11 лет назад
Rumiancev_A
Александр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
stokratt
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель. Все качественно и в срок.
Отличный заказчик! Приятно иметь дело. Рекомендую
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