Общение на тематических форумах

Нужен человек, который будет писать посты на форумах. Тематика казино, покер.

Список форумов есть, аккаунты уже зарегистрированы, необходимо их прокачать.

Размещение от 50 постов в день.

Средний объем поста 100-150 символов.

Требования к постам на форумах: уникальность, минимальный объем постов 100 символов (без пробелов), тематичность и актуальность поста (сообщения должны строго соответствовать теме, в которую добавляется пост). Разделы флудилка, курилка, спамилка и другие разделы, где ведется общение на общие отвлеченные темы, заполнению не подлежат. Постинг должен осуществляться только в тематические разделы форума. Достойный уровень грамотности постов. Логичность постов в теме и текста поста, как такового.

Язык — русский

Обеспечу консультации, помощь, все что потребуется для эффективной работы.

Цена за 1 пост 5 рублей

Бюджет проекта до 7500 рублей

Возможна ежедневная оплата!