Исполнитель для наполнения билетного сайта

Наполнение сайтовЗакрыт26 заявок313 просмотров
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Для билетного сайта bileti-tut.ru требуются фотографии событий (концертов, спектаклей).

Мы предлагаем:

- Удобную, автоматизированную работу на дому.

- Адекватную и быструю оплату. (По факту сдачи/приема заполненной карточки события)

- Интересные задания. (Концерты популярных исполнителей, спектакли известных театров. Выполняя задание можно узнать много интересного)

- Опыт в театральной тематике необязателен.

- Ничего искать не надо. Только лишь выбрать подходящие фото из предложенных интерфейсом.

- Постоянная работа. Только на ближайший месяц нужно наполнить более 500 событий.

Первое пробное задание (подробное описание):

Требуется выбрать фотографии и жанры для 30 событий. (исполнитель получает список событий).

Описание задания:

1. Зайти в админку. Найти через поиск первое событие из списка.

2. Открыть карточку события. Выбрать вкладку «Изображения».

3. Следовать инструкциям в прилагаемых картинках. (рис.1–3)

4. Выбрать жанр события (рис.4)

На каждое событие нужно выбрать от 10 фото для популярных событий и от 5 для не популярных.

Ориентировочная цена наполнения одного события картинками - 5р.

После успешного выполнения первого задания будут еще пакеты 100–500+ событий.

Предпочтение отдается адекватному исполнителю.

Еще раз хочу обратить ВНИМАНИЕ, что все процессы автоматизированы. Наполнение 1 концерта занимает максимум несколько минут.

Жду заявок соискателей.

11 лет назад
faido
Олег 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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