Контент-менеджер на постоянную работу

Joomla 1.5 Установили этот плагин http://breakdesigns.net/virtuemart-product-builder Нужно его настроить, добавить товары (всего 6 товаров) и спецификации. Я предоставлю pdf файл. Также нужно изменить верстку. Вид, как оно должно выглядеть, я также предоставлю. Там не сложно, без наворотов. Указывайте ...