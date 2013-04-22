Контент-менеджер спортивного сайта

Требуется на постоянную работу контент-менеджер для спортивного сайта.

Должностные обязанности:

* Самостоятельный поиск в интернете и заполнение результатов состоявшихся матчей (футбол, хоккей, баскетбол, итд)

* Составление расписания будущих матчей в админке

* Слежение за спортивными событиями и редактирование событий (перенос, отмена матча)

* Общее заполнение данных, результатов, статистики, итп.

Основная работа с результатами и статистикой, работы с текстами не предвидится. Разбираться в основных видах спорта очень желательно, но не критично.

Ориентировочная нагрузка - 3 часа в день, работа 5 дней в неделю.

Пожалуйста, указывайте желаемую месячную з/п в графе "сумма".

Работа постоянная. Подходящим - увеличение нагрузки, и соответственно, заработной платы. Оплата по Webmoney, ежемесячно.

UPD: Нужны еще контент-менеджеры, открываем вакансию еще раз :)