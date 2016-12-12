Добавить 1800 описаний в эксель

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок190 просмотров

Необходимо вставить 1800 описаний к товарам. Ваша задача брать с сайта донора описание и вставлять его в заранее подготовленный для вас эксель. Выберем несколько исполнителей и разделим задание между ними. От вас требуется цена и сроки.

8 лет назад
guest_14816304150782
8 лет в сервисе
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8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров