Найти и заполнить информацией каталог на сайте

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Закрыт5 заявок154 просмотра

Сайт на WP. Необходимо найти Аспирантуры Москвы и Санкт-Петербурга и заполнить на нашем сайте.

Информация для заполнения:

  • Название аспирантуры
  • Форма обучения: очная, заочная, соискательство (может быть несколько сразу)
  • Специальности: цифры+расшифровка (может быть не одна)
  • Оплата: платная, бесплатная (может быть несколько сразу)
  • Город
  • Описание
  • Контакты - телефон, адрес
  • Ссылка на сайт
  • Логотип ВУЗа
Предпочтительна работа пачками по 25/50/100 аспирантур.

Жду цену и сроки за пачку

WordPress
8 лет назад
roman4627
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров