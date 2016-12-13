Суть такая. Есть старая копия сайта на ЦЗ и новая, которая пересобирается. Нужно пересоздать меню, часть страниц с контентом перенести и контактные формы.
Найти и заполнить информацией каталог на сайте
Сайт на WP. Необходимо найти Аспирантуры Москвы и Санкт-Петербурга и заполнить на нашем сайте.
Информация для заполнения:
- Название аспирантуры
- Форма обучения: очная, заочная, соискательство (может быть несколько сразу)
- Специальности: цифры+расшифровка (может быть не одна)
- Оплата: платная, бесплатная (может быть несколько сразу)
- Город
- Описание
- Контакты - телефон, адрес
- Ссылка на сайт
- Логотип ВУЗа
Жду цену и сроки за пачку
Заявки фрилансеров
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