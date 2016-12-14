Постинг видеороликов

Приветствую,

есть 45 коротких видеороликов (по 1-2 минуте каждый) на финансовую тематику (не развлекалово). Рассчитанный под англоязычную аудиторию.

Хотелось бы размножить названия и залить эти ролики вообще где только возможно.

Пишите стоимость, примеры работ, где постить будете.