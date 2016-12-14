Ищем специалиста со знанием технических нюансов по группам товара котельное оборудование и водонагреватели. Только Украина.
Постинг видеороликов
Приветствую,
есть 45 коротких видеороликов (по 1-2 минуте каждый) на финансовую тематику (не развлекалово). Рассчитанный под англоязычную аудиторию.
Хотелось бы размножить названия и залить эти ролики вообще где только возможно.
Пишите стоимость, примеры работ, где постить будете.
Заявки фрилансеров
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