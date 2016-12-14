Постинг видеороликов

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Закрыт5 заявок152 просмотра

Приветствую, 

есть 45 коротких видеороликов (по 1-2 минуте каждый) на финансовую тематику (не развлекалово). Рассчитанный под англоязычную аудиторию. 

Хотелось бы размножить названия и залить эти ролики вообще где только возможно. 

Пишите стоимость, примеры работ, где постить будете.

8 лет назад
yokozuan
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

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