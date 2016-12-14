Ищем контент-менеджера со знанием html

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок223 просмотра

Ищем контент-менеджера с базовым знанием html и shema.org для выполнения разовых работ по наполнению нескольких сайтов. Подробности в личке.

HTML
8 лет назад
Mathew
Матвей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров