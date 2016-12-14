Распространение объявлений (ручное размещение)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок136 просмотров

Требуется часто распространить объявления по тематике спецтехника, строительные услуги, перевозки строительных материалов. Строго - ручное размещение на тематичные сайты (порталы, доски итд).

Задача заключается в следующем:

  • частичный подбор площадок, досок объявлений порталов (уже есть список 15шт)
  • Подготовке текста объявления - легкий рерайт
  • Публикация объявления
  • Отчет в виде списка ссылок
  • Контроль объявления на протяжении срока размещения.
Предлагаю оплату 300-400р за распространения одного объявления на 15-20 сайтов, но готов обсудить варианты.

В предложении указать

  • Ваш список, строго соответствующих тематике, площадок ~15-20 (которые вы подберете)
  • Стоимость распространения одного объявления, 3 и 5 шт (то есть три цены)
  • Рассказать о подобном опыте работы
8 лет назад
guero
Алекс 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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