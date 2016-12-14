Надо проверить соответствие картинок к тематике

Надо проверить соответствие тематики(кейворд) к картинкам.Также проверить качество этих картинок. Есть страница на которой по определенному кейворду выводится картинки. Надо выделить те, что не подходят для этого кейворда.

Понадобятся базовые навыки чтения на английском языке.Достаточно знать совсем немного английский или хорошо

пользоваться переводчиком.