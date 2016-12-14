Ищем специалиста со знанием технических нюансов по группам товара котельное оборудование и водонагреватели. Только Украина.
Работа с контентом товарных витрин
Есть 3 основные задачи:
1. Добавление магазинов в каталог.
2. Формирование дерева товарных категорий, распределение товаров.
3. Настройка парсера страниц магазинов. Задача включает чтение html-кода и написание css-селекторов.
Основные задачи будут оплачиваться по счетчикам. Возможны дополнительные задачи с почасовой оплатой (70 р./час).
Ориентировочный бюджет: 12000 р./мес.
Интересно долгосрочное сотрудничество - работы много.
От исполнителя требуется грамотный русский язык, внимательность к мелочам, хорошая обучаемость, желательно знакомство с html и css, опыт работы необязателен.
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