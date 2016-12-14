Работа с контентом товарных витрин

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт23 заявки312 просмотров

Есть 3 основные задачи:

1.      Добавление магазинов в каталог.

2.      Формирование дерева товарных категорий, распределение товаров.

3.      Настройка парсера страниц магазинов. Задача включает чтение html-кода и написание css-селекторов.

Основные задачи будут оплачиваться по счетчикам. Возможны дополнительные задачи с почасовой оплатой (70 р./час).

Ориентировочный бюджет: 12000 р./мес.

Интересно долгосрочное сотрудничество - работы много.

От исполнителя требуется грамотный русский язык, внимательность к мелочам, хорошая обучаемость, желательно знакомство с html и css, опыт работы необязателен.

CSSHTML
8 лет назад
Kashtan800
Евгений 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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