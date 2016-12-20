Загрузка статьи на Википедию.

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Завершен5 заявок159 просмотров

Необходимо загрузить энциклопедическую статью на википедию, по всем правилам.

Задача довольно срочная, текст прикреплен.

В комментариях укажите цену.

8 лет назад
Puxa
33 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

maidark
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$6
2 дня
Сделал работу во время и несмотря на нюансы со сложность со стороны ресурса для публикации, выполнил работу до конца, за что отдельное спасибо ;)
Четко были поставлены задачи, при возникновении сложностей всегда находился компромисс, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

maidark
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад