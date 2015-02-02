Kashtan800

Имеется сервис - товарный агрегатор, представляющий из себя 8 сайтов по разным разделам каталога (список сайтов во вложении). Основная проблема в том, что Гугл плохо индексирует сайты (в индексе мало страниц, посетителей почти нет). С ...
- Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт3 года назад
Имеется сайт - товарный агрегатор bikes-n-parts.ru, существующий с начала 2014 года. В апреле 2017 Гуглом был наложен фильтр "Агрессивный спам". Требуется консультация специалиста, с опытом решения подобных вопросов.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Есть 3 основные задачи: 1. Добавление магазинов в каталог. 2. Формирование дерева товарных категорий, распределение товаров. 3. Настройка парсера страниц магазинов. Задача включает чтение html-кода и написание css-селекторов. Основные задачи будут оплачиваться по счетчикам. Возможны дополнительные задачи с почасовой оплатой (70 р./час). Ориентировочный ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $70
Задача заключается в поиске и регистрации магазинов в каталоге на сайте http://bikes-n-parts.ru/ Категория вело-товары, только Российские магазины. Предлагается брать магазины из поисковой выдачи Яндекса по запросу "интернет магазин велосипеды". Имеется скрипт подсвечивающий, уже имеющиеся в каталоге url-адреса. Информацию брать ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад