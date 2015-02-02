Kashtan800

Евгений Смирнов Kashtan800

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • SEO-аудит сайта. Консультация специалиста.

    Имеется сервис - товарный агрегатор, представляющий из себя 8 сайтов по разным разделам каталога (список сайтов во вложении). Основная проблема в том, что Гугл плохо индексирует сайты (в индексе мало страниц, посетителей почти нет). С ...

    Аудит сайтаSEO-аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Как вывести сайт из под фильтра Google Pure Spam?

    Имеется сайт - товарный агрегатор bikes-n-parts.ru, существующий с начала 2014 года. В апреле 2017 Гуглом был наложен фильтр "Агрессивный спам". Требуется консультация специалиста, с опытом решения подобных вопросов.

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Работа с контентом товарных витрин

    $200

    Есть 3 основные задачи: 1.      Добавление магазинов в каталог. 2.      Формирование дерева товарных категорий, распределение товаров. 3.      Настройка парсера страниц магазинов. Задача включает чтение html-кода и написание css-селекторов. Основные задачи будут оплачиваться по счетчикам. Возможны дополнительные задачи с почасовой оплатой (70 р./час). Ориентировочный ...

    HTMLCSS
    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение каталога магазинами

    $70

    Задача заключается в поиске и регистрации магазинов в каталоге на сайте http://bikes-n-parts.ru/ Категория вело-товары, только Российские магазины. Предлагается брать магазины из поисковой выдачи Яндекса по запросу "интернет магазин велосипеды". Имеется скрипт подсвечивающий, уже имеющиеся в каталоге url-адреса. Информацию брать ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
MRybakov
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$74
10 баллов
9 лет назад
Наполнение каталога магазинами
Хороший заказчик. Всегда на связи, оплата без задержек. Рекомендую
Хорошая работа
Ответный отзыв