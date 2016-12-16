Редактирование 32-х статей по заданной структуре для сайта.

Все статьи раздела необходимо привести к одному виду.

Требования:

- в статьях, где отсутствуют изображения, необходимо их добавить;

- к каждому фото прописать alt-тег в соответствии с тематикой статьи;

- проверить корректность html-кода: абзацы должны быть оформлены тегом p, подзаголовки

- h2, списки - тегом ul;

- проверить перелинковку - в каждой статье должны быть ссылки на

соответствующие страницы каталога.

После успешного выполнения данного блока, мы готовы передать новыеработы.

Общение голосом(скайп), при работе с проектом – обязательное условие работы над проектами.

Время на задачу: 3 часа.

Стоимость 1 часа – 150 р.

Если, Вас устраивают условия и сроки, стучите,пожалуйста, в SKYPE –обсудим.

Опыт работы с CMS-Битрикс ОБЯЗАТЕЛЕН!

Ждем откликов.

Спасибо за внимание!