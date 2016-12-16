спарсить товары у поставщиков, подкорректировать и выложить к нам на сайт.
Нужно внести товарные позиции в drupal 7 (около 240 товаров)
Нужно внести товарные позиции в drupal 7 (около 240 товаров) с сайта.
Картинка+описание, добавить товар, выбрать категорию (по аналогии).
От вас цена и сроки?
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