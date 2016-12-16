Нужно внести товарные позиции в drupal 7 (около 240 товаров)

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Закрыт5 заявок140 просмотров

Нужно внести товарные позиции в drupal 7 (около 240 товаров) с сайта.

Картинка+описание, добавить товар, выбрать категорию (по аналогии).

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Drupal
8 лет назад
a-sirov
45 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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