Наполнение сайта + залить на хостинг

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Закрытнет заявок130 просмотров

Необходимо залить сайт на хостинг, шаблон куплен на WordPress. + сделать наполнение – написать оригинальный красивый текст для статей и главной страницы + перевод туров с англоязычного сайта, найти и добавить фото+ нужен логотип. Тематика йога, эко путешествия и онлайн магазин. 

WordPress
8 лет назад
skarlatyg
Юрий 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров