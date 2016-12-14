Ищем специалиста со знанием технических нюансов по группам товара котельное оборудование и водонагреватели. Только Украина.
Наполнение сайта + залить на хостинг
Необходимо залить сайт на хостинг, шаблон куплен на WordPress. + сделать наполнение – написать оригинальный красивый текст для статей и главной страницы + перевод туров с англоязычного сайта, найти и добавить фото+ нужен логотип. Тематика йога, эко путешествия и онлайн магазин.
Заявки фрилансеров
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