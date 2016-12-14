Редактирование товаров в интернет магазине

Здравствуйте. Ищу исполнителя для выполнения задач по редактированию товаров в Интернет Магазине!

А именно:

Нужно прописать опции товаров, сами опции уже собраны в екселе. От вас необходимо найти товар в админке, зайти в раздел опции и указать в отдельном поле цвет, и отдельно размер.

Товаров 697 штук. Работа требует усидчивости и внимательности.

Сложного ничего нет, если у вас есть опыт с Opencart, это будет плюсом. Кандидату который справится с задачей, будет передана еще одна аналогичная задача.

Работа подойдет новичкам, с меня оплата и хороший отзыв.

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