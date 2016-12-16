Заполнение каталога сервер, СХД, сетевое оборудование с описанием

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Закрыт5 заявок171 просмотр

Сайт на Битриксе.

Специалист должен понимать тематику заполняемой продукции ИТ оборудование.

Объем работ от 1000 позиций за месяц.

Возможно договориться на ежемесячную/еженедельную оплату.

В карточке товара завести необходимые характеристики

Описание

1. Краткое описание с содержанием ключевого слова (название сервера и партномер Сервер Dell PowerEdge R230) 150 символов.

2. Заполнить заведенные характеристики с сайта производителя 20-30 характеристик.

3.Добавить модели этого товара с характеристиками

Раздел SEO в Битриксе согласно инструкции

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=42&LESSON_ID=6727

1. Шаблон META TITLE содержит 50-60 символов

начинается с ключевого слова "{=this.Name}" и "купить в Москве – компания LINKAS"

2. Кeywords {=this.Name} rackmount server", {=this.Name} стоечный сервер, {=this.Name} купить по лучшим ценам

3. Шаблон META DESCRIPTION описание 150 символов с содержанием {=this.Name}

Картинки с сайта производителя

1. 3-4 картинки возможно понадобится обработать Adobe Photoshop

2. 1-3 инструкции pdf на русском языке скачать с сайта производителя

8 лет назад
lzaycev
Петр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров