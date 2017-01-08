спарсить товары у поставщиков, подкорректировать и выложить к нам на сайт.
Добавить фотографии на карточки товаров
на сайте http://www.fanatkastraz.ru/category/po-tsvetam/
Нужно добавить по 1-й фотографии на карточки товара
Где-то 300-400 фото всего.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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