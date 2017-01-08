Добавить фотографии на карточки товаров

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Завершен6 заявок198 просмотров

на сайте http://www.fanatkastraz.ru/category/po-tsvetam/

Нужно добавить по 1-й фотографии на карточки товара

Где-то 300-400 фото всего.  

8 лет назад
loyal
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vinser85
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$15
3 дня
Все товары добавлены, фотки подредактированы. Спасибо Александру!
Всё отлично.

Заявки фрилансеров

vinser85
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад