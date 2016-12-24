Найти и залить в интернет-магазин фото товара

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен16 заявок295 просмотров

Нужно найти на сайтах производителя фото для 300 товаров и залить на сайт.

Сами фотки найти не проблема, просто сейчас они взяты с сайтов конкурентов с вотермарками, но вручную легко гуглятся по производителю

8 лет назад
Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

maidark
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
3 дня
Работа была сделана очень качественно, на совесть и в срок. Большое спасибо
Замечательный заказчик, четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

maidark
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад