Необходимо наполнить интернет магазин товарами, около 3000 для начала, товары берутся из другого интернет магазина, название, фото, описание, цена, артикул По сути я даю excel файлик со списком артикулов, далее по этим ...
Найти и залить в интернет-магазин фото товара
Нужно найти на сайтах производителя фото для 300 товаров и залить на сайт.
Сами фотки найти не проблема, просто сейчас они взяты с сайтов конкурентов с вотермарками, но вручную легко гуглятся по производителю
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