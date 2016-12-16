CMS для сайта небольшого города

Необходимо подобрать и настроить движок с модулями для сайта небольшого города.

Нужен быстрый движок, с простой админкой, так чтобы любой "чайник" мог добавить свою страничку с предприятием или магазином с продукцией, описанием и картинками. С возможностью установки необходимых модулей заточеных для городского портала и мини соц.сети.

Предварительно на сайте должно быть предусмотрено:

1) Кабинет пользователя

2) Карточка школы с возможностью добавлять класс учащихся

3) Мини соц.сеть

4) Карточка Магазина или Предприятия с возможностью размещения товаров или услуг.

5) Квартирное бюро

6) Новости

7) Справочник

8) Объявления

Склоняюсь к CMS Drupal, MODX, NetCat, под вопросом InstantCMS.

При выборе исполнителя учитывается: 1) стоимость, 2) опыт работы с CMS 3) отзывы.

С уважением, Денис