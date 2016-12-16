CMS для сайта небольшого города

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Закрыт4 заявки190 просмотров

Необходимо подобрать и настроить движок с модулями для сайта небольшого города.

Нужен быстрый движок, с простой админкой, так чтобы любой "чайник" мог добавить свою страничку с предприятием или магазином с продукцией, описанием и картинками. С возможностью установки необходимых модулей заточеных для городского портала и мини соц.сети.

Предварительно на сайте должно быть предусмотрено:

1)    Кабинет пользователя

2)    Карточка школы с возможностью добавлять класс учащихся

3)    Мини соц.сеть

4)    Карточка Магазина или Предприятия с возможностью размещения товаров или услуг.

5)    Квартирное бюро

6)    Новости

7)    Справочник

8)    Объявления

Склоняюсь к CMS Drupal, MODX, NetCat, под вопросом InstantCMS.

При выборе исполнителя учитывается: 1) стоимость, 2) опыт работы с CMS 3) отзывы.

С уважением, Денис

DrupalMODX
8 лет назад
denis352947
Денис 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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