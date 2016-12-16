Здравствуйте, есть Excel файл в нём тупо почти всё одинаковое в плане контента. 1300-1400 позиций, они все однообразные и визуально почти не отличаются. Кто за сколько может залить это на OC 2.1? Знаю, ...
Наполнить магазин товарами
Необходимо наполнить интернет магазин товарами, около 3000 для начала, товары берутся из другого интернет магазина, название, фото, описание, цена, артикул
По сути я даю excel файлик со списком артикулов, далее по этим артикулам находится товар в магазине исходнике и создается товар в конечном магазине
Минимальное кол-во 50-150 товаров в день, чем больше тем лучше.
Указывать цену за добавление 1 товара
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