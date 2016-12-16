Наполнить магазин товарами

Необходимо наполнить интернет магазин товарами, около 3000 для начала, товары берутся из другого интернет магазина, название, фото, описание, цена, артикул

По сути я даю excel файлик со списком артикулов, далее по этим артикулам находится товар в магазине исходнике и создается товар в конечном магазине

Минимальное кол-во 50-150 товаров в день, чем больше тем лучше.

Указывать цену за добавление 1 товара