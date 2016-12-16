Из Excel в OpenCart 2.1.0.2 товары

Здравствуйте, есть Excel файл в нём тупо почти всё одинаковое в плане контента. 1300-1400 позиций, они все однообразные и визуально почти не отличаются.

Кто за сколько может залить это на OC 2.1?

Знаю, что скриптом именно подобный Excel, можно быстро и без ошибок залить.