Проверить на существование E-mail адреса

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок283 просмотра

Необходимо выполнить проверку Е-маилов (около 4000) на существование. Качественно в формате XLS.

8 лет назад
alex4119
Алексей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Borlex
41 год
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$2
3 дня
Александр выполнил работу в срок. Пришлось, конечно, допроверять некоторые адреса, но в целом нормально.
Было приятно сотрудничать, Рекомендую

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Borlex
41 год
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад