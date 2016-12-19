Постинг и регистрация на форумах

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок345 просмотров

Необходимо произвести регистрацию аккаунтов на 50 форумах (1 аккаунт на 1 форуме), заполнить профиль и разместить 2 осмысленных поста на

форуме вступив в разговор. Например, можно написать что-то интересное, задать вопрос в существующем топике или создать новый топик. Посты, но не должны нарушать правила форума и быть негативнымы.

В заявке прошу указать стоимость выполнения задания для 1 форума (регистрация, заполнить профиль, оставить 2 поста).

8 лет назад
closeca
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров